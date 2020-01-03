شكرا لقرائتكم خبر عن «أقباط من أجل الوطن»: ندعم السيسي في حربه ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد كريم كمال رئيس الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري في أي خطوة عسكرية على الارض لحمايه الأمن القومي المصري بعد موافقه البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العداله والتنمية بإرسال قوات عسكريه إلى ليبيا لدعم حكومه السراج التي تدعم الإرهاب في ليبيا ولا يعترف بها البرلمان الليبي وأغلب الشعب الليبي .

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي بالتصدي للداعم الأول للإرهاب في العالم رجب طيب اردوغان الذي يدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية بكل الوسائل ومحاكمته دوليا على المذابح التي ارتكبها ضد الشعب السوري ويحاول الان اعاده الأمر في ليبيا.

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وقال كمال ان الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية ممثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي ونؤكد ان الأمن القومي المصري خطا احمر .

واوضح ان دعم اردوغان وحزبه للإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة لا يجب السكوت عليه محملا الرئيس التركي مسؤليه كل قطره دم تسقط نتيجه العمليات الإرهابية في المنطقة العربية .

وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد ان حكومه حزب العداله والتنمية في تركيا برئاسه راعي الإرهاب الأول في العالم رجب طيب اردغان تعمل على أعاده المجازر التي ارتكبها العثمانين ضد الأرمن اليوم ضد الشعوب العربية.

وطالب شفيق الأمم المتحدة ومحكمه العدل الدولية بمعاقبه تركيا ورئيسها وحكومتها على مجازر الأرمن التي حدثت في الماضي والمجازر التي ترتكب اليوم ضد الشعوب العربية من خلال دعمهم للإرهاب والجماعات الإرهابية في الوطن العربي.