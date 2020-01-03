شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: دكتور طارق فاروق عبد الصمد عميدا لكلية التربية الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتقدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بخالص التهاني القلبية للدكتور طارق فاروق عبدالصمد لصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين سيادته عميدا لكلية التربية الرياضية، متمنيا له كل التوفيق والسداد .

جدير بالذكر أن دكتور طارق فاروق عبدالصمد حصل على بكالوريوس في التربية الرياضية 1993 ثم ماجستير في التربية الرياضية ( كينماتيكا ) ثم الدكتوراه في التربية الرياضية ( الميكانيكا الحيوية ) من جامعة اسيوط. وتدرج في الدرجات العلمية من معيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم استاذ مساعد ثم أستاذ بذات القسم وذات الكلية.

كما تدرج في المناصب الأكاديمية من رئيس قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، ثم عين وكيل للكلية لشئون التعليم والطلاب فرع الوادى الجديد جامعة أسيوط. وأشرف على العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة.