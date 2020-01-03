شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعيين»: ندعم القيادة السياسية في مواجهة المخطط التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن جموع الزراعيين يدعمون القيادة السياسية ومجلس الأمن القومى فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة لدعم الأمن القومى والحفاظ على السيادة والحدود والمصالح فيما تشهده المنطقة من تدخلات عسكرية خارجية غير شرعية فى الشأن الليبى.

وأدان «خليفة»، فى تصريحات صحفية، قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، وهو ما يُعد عودة إلى استنساخ نموذج الدولة العثمانية، الذى تسبب فى انتشار عصور الظلام والجهل فى المنطقة العربية، مشددًا على أن القرار يُعد انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.

ولفت إلى أن نجاح مصر فى المشروعات الزراعية وعودة دورها الإقليمى عربيًا ودوليًا دفع الأتراك إلى محاولة النَّيْل من هذا التقدم من خلال محاولات التدخل فى دول الجوار.