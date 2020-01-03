شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عسكريون: الأمن القومى المصرى «خط أحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خبراء عسكريون أن الأمن القومى المصرى خط أحمر غير مسموح المساس به، ومَن يحاول التعدى على الحدود المصرية برًا أو بحرًا أو جوًا سيواجه الكثير من المتاعب، مشيرين إلى أن مصر ملتزمة تجاه الشعب الليبى بالنصح والتوجيه وتبادل المعلومات بحكم الجيرة وتقارب الحدود.

وقال اللواء سمير فرج، رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، الخبير بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القرار التركى بالتدخل العسكرى فى ليبيا باطل، وليس من حق فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، طلب وجود قوات عسكرية أجنبية على أرض ليبيا دون موافقة البرلمان الليبى، لافتًا إلى أن البرلمان رفض تلك الخطوة.

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وأشار إلى أن السيناريوهات المقبلة هى بدء تركيا الدفع بعناصر مرتزقة قادمة من شمال سوريا أو من عناصر داعش داخل ليبيا، موضحًا أن تركيا لن تغامر بإرسال قوات رئيسية أمام قوات «حفتر»، وأن تركيا ستدفع بعناصر قيادة وسيطرة ومراكز عمليات ومعلومات، ثم ستدعم قوات «السراج» بقوات دفاع جوى وعربات مدرعة وعناصر بحرية لتأمين ميناء طرابلس، وبعد ذلك ستدفع بعناصر خاصة لتأمين المناطق الحيوية، مثلما فعلت فى الدوحة.

وقال اللواء ناجى عبدالعزيز، الخبير العسكرى، إن هناك أهدافًا تركية من التدخل فى ليبيا، من أهمها أن تركيا تستورد من 70- 80% من الطاقة من الخارج، وبالتالى التعاون مع ليبيا سيضمن لها ذلك، بالإضافة إلى حلمها الطموح بإعادة الإمبراطورية العثمانية فى المنطقة.

مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل الأراضى الليبية هو شأن ليبى خالص، وعلى الشعب الليبى الخروج من الطبيعة القبلية والبحث عن بلده، ومصر لها دور تجاه الشعب الليبى والقوات المسلحة الليبية بتوجيه النصح وتبادل المعلومات الاستخباراتية.