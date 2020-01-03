شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع 60 ألفا و680 «تابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تسليم التابلت بالإدارات التعليمية التابعة لها ،حيث تم تسليم عدد ( 60680) تابلت للإدارات ومنها إلى المدارس التابعة لها.

مع الأخذ في الاعتبار أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحانات ورقيا؛ فيمايخضع طلاب الصف الثاني لأداء الامتحانات إلكترونيا؛ والتي ستبدأ في 11يناير 2020.

يأتي ذلك استكمالا لمنظومة تطوير التعليم الذي أطلقها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم؛والتعليم الفنى على النظام التعليمى والذى بدء تنفيذه في العام الدراسى ٢٠١٩/٢٠١٨ بهدف تطوير التعليم لتتلاءم معها متطلبات العصر.