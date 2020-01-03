شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بلد الأمن والأمان رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط عدد من الموطنين، مجموعة صور للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء تسوقه فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة ، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتثني على الرسالة التي أشار لها رئيس مجلس الوزراء وهى توفر الأمن والأمان بمصر.



الدكتور مصطفي مدبولي

وحظيت الصور بالعديد من التعليقات عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، وكتب أحدهم " رئيس وزراء محترم ومتواضع"، بينما كتب آخر " ربنا يحفظ مصر ويحفظ السيسي وجيش مصر وشرطة مصر ووزراء مصر المحترمين"، وعلقت أخري " رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي ، في هايبر عادى كده من غير حراسة وزيه زينا وبينزل بنفسه ويروح يتسوق، وناسنا الحلوين بيتصوروا معاه، بلد الأمن والأمان رغم أنف كل حاقد".

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وكان رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع بالحكومة ، صباح اليوم، وأصدر عدد من القرارات، ومنها قراراً بتعديل المواد 1 و3 و4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2622 لسنة 2019 الخاص بضم اللجنتين المشكلتين لـ "حصر مشاكل المستثمرين على مستوى محافظة مطروح، ووضع أسس ومحددات للتعامل معها وحلول واضحة لها"، و"حصر التصرفات على قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي التي لم يتم تنفيذ مشروعات عليها ومراجعة موقفها القانوني"، وذلك في لجنة واحدة.

وينص التعديل، في المادة الأولى، على أن تُضم هاتان اللجنتان المشكلتان في لجنة واحدة يُعاد تشكيلها برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ مطروح، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة كعضو باللجنة ومقرراً لها، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن كل من: وزارة الدفاع، ووزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية)، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التخطيط العمراني، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.