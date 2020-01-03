شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: مواجهة النشاط الإيرانى الخبيث أولوية مشتركة مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، اتصالا مع جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسية، للحديث معه بشأن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بقتل قاسم سليمانى.

وقال بومبيو إن مواجهة نشاط النظام الإيراني الخبيث يعد أولوية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، ونشر الحساب الرسمى للخارجية الأمريكية على تويتر، على لسان بومبيو، وقال :"تحدثت مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب بقتل قاسم سليماني إن مواجهة نشاط النظام الإيراني الخبيث يعد أولوية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، فعزمنا على حماية شعبنا ومصالحنا أمر لا يتزعزع".



الخارجية الأمريكية

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتى طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبى العراقى.

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فيما وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا.

وقال سيث جونز، الخبير فى التطرف فى الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن الشرق الأوسط مشتعلا بالفعل بصراعات وحركات احتجاجية واسعة، والآن فإن الأمر أصبح أسوأ بكثير.