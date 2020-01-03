شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مهندس رى فى غرفة تفتيش ترعة عزبة البرج خلال قيامه بمهام عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الموارد المائية والرى المهندس إبراهيم محمد هادى ، أحد العاملين بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه، الذى وافته المنية أثناء تنفيذ المباحث الفنية اللازمة لاستكمال تغطيه ترعة البرج بمحافظة دمياط بطول 500 متر حيث سقط خلال وقوفه أعلى غرفة التفتيش بالتغطية القديمة مما أدى إلى وفاته.

أوضحت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم، أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بالشرطة وتم استخراج تصريح الدفن وجارى استكمال الإجراءات القانونية لدفنه بمسقط رأسه بقرية الشرفا بالقناطر الخيرية.

وقالت وزارة الموارد المائية والرى ،أن فريق العمل يستكمل الأبحاث والدراسات الخاصة لاستكمال تغطية المجرى المائى الذى يخدم نحو 7 آلاف فدان

أوضحت الوزارة أن التغطية القديمه من خلف الفم و عباره عن 2 خط مواسير قطر 2 متر وبها غرف تفتيش بابعاد داخليه 1.8×4.5 متر والأغطية على أجزاء فحدث كسر فى الغطاء مما سبب سقوط الفقيد

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يعتبر المركز القومي لبحوث المياه مؤسسة فريدة لإجراء وتطوير كلاً من البحوث النظرية والتطبيقية في مجال إدارة المياه فى مصر، وهو يتبع وزارة الموارد المائية والرى.

أنشئ مركز البحوث المائية بالقرار الجمهورى رقم 830 لسنة1975 ، و تم إعادة تنظيم المركز ومعاهده فصدر القرار الجمهورى رقم 316 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مركز البحوث المائية إلى المركز القومي لبحوث المياه ودعمه بعدد من الوحدات البحثية ذات الطابع الخاص وإضافة معهداً بحثياً جديداً.

يذكر أن معهد بحوث صيانة القنوات المائية يقوم بمشروعات صيانة القنوات المائية ويقوم ببعضها على المستوى الأفريقي مثل المشروع الذى يقوم المعهد بتنفيذه في دولة أوغندا على بحيرتي كيوجا وألبرت .