مصدر أمني: إصابة 3 سجناء في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم دون وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى مسؤول صحة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوفاة 17 سجينا؛ إثر إنقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.

أكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات حال سيرها بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات بين المتهمين، وأسفر عن إصابة 3 متهمين وخروج اثنين منهم عقب تلقى العلاج اللازم، ولازال أحدهم يتلقى العلاج لوجود إشتباه بكسر بالضلع الأيسر.

أوضح المصدر أنه تم استكمال مأمورية الترحيلات بباقى المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة.