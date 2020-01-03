"البنتين ضحكوا عليه".. تفاصيل حل لغز سرقة 1.5 كيلو ذهب من فيلا أردني في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ التحاق فتاتين بشركة ملك رجل أعمال أردني حرصتا على التقرب منه وأفراد أسرته حتى وقع اختيار رب العمل عليهما للاعتناء به وعائلته، ووصل الأمر إلى منحهما مفاتيح الفيلا سكنه بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة واضعا فيهما و4 فتيات أخريات ثقته الكاملة، دون أن يدري بما ينتظره.

قبل أيام من نهاية عام 2019، اكتشف رجل الأعمال الرأدني لدى عودته وأسرته من الخارج سرقة مشغولات ذهبية من خزينته الخاصة بالفيلا دون وجود بعثرة في محتويات المنزل، ليتوجه إلى قسم شرطة الهرم.

استمع العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إلى أقوال مقدم البلاغ، الذي لم يتهم أو يشتبه في أحد مكتفيا بالقول "محدش بيدخل الفيلا غير أهل ثقة" وأن المسروقات عبارة عن مشغولات ذهبية تصل إلى 1.5 كيلو جرام.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة النقيب عمرو الديباوي الضابط بقسم شرطة الهرم، عن عدم وجود آثار كسر في الخزينة مما يشير إلى أنه تم فتحها بطريقة شرعية، فضلا عن عدم وجود بعثرة في محتويات المنزل وكأن الجاني على دراية بتفاصيل الفيلا.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وبمشاركة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد أيمن الشرقاوي مفتش فرقة الهرم، والمقدم هشام بهجت وكيل الفرقة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

خطة البحث تركزت على فحص كاميرات المراقبة ومراجعة قائمة المترددين الحاليين والسابقين على الفيلا محل الواقعة، وإجراء مسح شامل للعاملين بالمنزل.

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طرف الخيط الذي تكشفت معه القضية جاء بفضل ملاحظة دقيقة للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إذ تبين إقامة فتاتين بشكل شبه دائم لدى رجل الأعمال، وأنهما يعملان بالشركة ملكه، وأسند إليهما و4 فتيات بالتبادل مهمة رعاية زوجة ووالدة صاحب الشركة.

وضعت قوات الأمن الفتاتين المشتبه بهما تحت الملاحظة، وبدأ رجال المباحث في فحص خط السير ومراجعة سجل المكالمات التي أجرتها كل منهما خلال الأيام التي سبقت الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين معاونا مباحث الهرم، توصلت إلى أن الفتاتين وراء ارتكاب الواقعة، وأنهما استعانتا بـ4 أشخاص أخرين، أحدهم تربطه علاقة عاطفية بإحدى الفتاتين.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأموريات المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها، وأمكن ضبط المتهمين الستة.

أمام اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، أقرت الفتاتان بأن فكرت السرقة اختمرت في ذهنهما مؤخرا، وخططا لسرقة الخزينة مستغلين امتلاكهما المفتاح الخاص بها، وفي سبيل ذلك استعانتا بباقي المتهمين، وأرشدوا عن المسروقات.

"تعالى القسم ضروري.. عرفنا مين اللي سرق الخزينة".. بهذه الكلمات زف قائد فريق البحث بشرى سارة لرجل الأعمال الأردني، الذي هرول إلى القسم لكن ما أن وطأت قدماه غرفة رئيس المباحث حتى تلقى صدمة فور مشاهدته طابور عرض المتهمين المتورطين في الواقعة "البنتين دول شغالين عندي.. إزاي؟".

استمع الأردني لشرح رجال المباحث تلاه اعترافات الفتاتين، ما أصابه بدهشة ممزوجة بحزن وحسرة، موجها الشكر لرجال الشرطة على استجابتهم وسرعة كشف لغز القضية وضبط المتهمين وإعادة المسروقات، ليسدل الستار على تلك الواقعة بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.