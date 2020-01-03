نادي القضاة: "ندعم مجلس الأمن القومي في حفاظه على أمن البلاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي في سبيل حفاظه على أمن البلاد ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.
وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم النادي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد.
وأضاف: "القضاة يقفون صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية للتصدي لتلك الأخطار في ظل التطورات الراهنة بما يحقق أمن مصرنا الغالية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم".
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