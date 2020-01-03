"الصحة": محافظة الأقصر تشهد طفرة طبية لخدمة المواطنين في صعيد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن توفير مجموعة من الخدمات الصحية تُقدَم لأول مرة بمحافظة الأقصر؛ وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين في صعيد مصر.

جاء ذلك خلال جولة الوزيرة التفقدية، اليوم الجمعة، لعدد من وحدات طب الأسرة والمستشفيات بمحافظة الأقصر، التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكي، أن محافظة الأقصر ستشهد طفرة طبية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية في تخصص القسطرة القلبية للأطفال والكبار بمستشفى العديسات التخصصي والمتوقع تشغيلها تجريبيًا في منتصف الشهر الجاري لتكون ثاني مستشفى جديد يدخل الخدمة تجريبيا.

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وأشار إلى أن مستشفى إسنا التخصصي كانت الأولى التي تم تشغيلها تجريبيًا الشهر الماضي، حيث من المتوقع افتتاح المستشفيين رسميًا بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة في شهر مارس المقبل.

ولفت إلى توفير خدمة التشخيص باستخدام "الجاما كاميرا" وهي إحدى الوسائل التشخيصية الطبية الدقيقة لتشخيص مرضى الأورام بأنواعها ومراحلها، بالإضافة إلى أمراض الغدة الدرقية وأمراض الكُلى والقلب، موضحًا أنه من المقرر أن يتم تزويد مستشفى الأقصر الدولي بأحدث وحدة في العالم للتشخيص باستخدام الجاما كاميرا وملحقاتها من معامل المواد المشعة وغيرها.

وأكد أنه يجري حاليًا تجهيز مستشفى الأقصر الدولي بأحدث وحدة لزراعة النخاع مزودة بغرفتي عمليات كبسولة هي الأحدث في العالم، موضحًا أن تلك الوحدة ستخدم أهالي الأقصر والصعيد بالكامل، مضيفًا أنه يتم إجراء تطوير شامل لمبنى الطوارئ والحالات الحرجة بالمستشفى، حيث إنه مزود بـ6 غرف عمليات، و17 سرير رعاية مركزة و30 حضانة ليصبح إجمال عدد الأسرة بالمستشفى 153 سريرا.

وقال السبكي إن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي تتكاتف جهود وقطاعات الدولة كافة لضمان نجاحه وتحقيق أمان اجتماعي وصحي للمواطن المصري؛ وذلك لتحقيق استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورؤية مصر 2030.