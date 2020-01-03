مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ500 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك الإدارة الرابعة صالة 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك- في تصريح اليوم الجمعة- إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من أمريكا ترانزيت المغرب، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 38 هاتفا محمولا، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 500 ألف جنيه.
وأشار المصدر إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.
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