"الأزهر العالمي للفتوى" يعيد نشر فيديو التوعية بمخاطر التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان: "التحرش جريمة لا يجوز تبريرها"؛ للتوعية بمخاطر التحرش وآثاره السلبية على المجتمع.
وأكد المركز العالمي للفتوى خلال الفيديو، أن الشريعة الإسلامية لا تقبل أي مبرر للاعتداء على المرأة أو انتقاصها حقًا من حقوقها، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة، مشددًا على ضرورة التصرف بشكل لائق حال حدوث واقعة تحرش، بكف الأذى عن الضحية، وسرعة إبلاغ السلطات المعنية.
وحذر مركز الفتوى من فقدان المرأة المُتحرَّش بها الشعور بالأمن بما ينعكس بالسلب على المجتمع، موضحًا أن علاج هذا السلوك السيء يكون بتزكية النفس، من خلال غض البصر وحفظ الفرج؛ للمساعدة على سمو الروح عند الإنسان بما يعصمها من الوقوع في الفواحش والاعتداء على الآخرين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مقطع فيديو صادم يظهر لحظة تحرش جماعي من عشرات الشباب بفتاة، وسط صراخها وبكاءها، فيما حاول البعض حمايتها وإنقاذها بوضعها في سيارة لتنطلق بها بعيدًا عن مكان الواقعة.
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