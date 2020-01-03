أخبار مصر | القضاة يؤكدون دعمهم لإجراءات مجلس الأمن القومى لحفظ أمن البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاة يؤكدون دعمهم لإجراءات مجلس الأمن القومى لحفظ أمن البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بيانا اليوم الجمعة، أكد فيه دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي في سبيل حفاظه على أمن البلاد ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا جاء فيه، "يؤكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي في سبيل حفاظه على أمن البلاد ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج".

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وأضاف البيان " أن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد ويقفون صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية للتصدي لتلك الأخطار في ظل التطورات الراهنة بما يحقق أمن مصرنا الغالية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم".

وكان مجلس الأمن القومي، اجتمع أمس الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى.