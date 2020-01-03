أخبار مصر | جوجل يحتفل بذكرى ميلاد نبيل علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوجل يحتفل بذكرى ميلاد نبيل علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، بالذكرى 82 لميلاد العالم المصري الدكتور نبيل علي، والذى رحل عن عالمنا قبل 4 أعوام.

وزينت الواجهة الرئيسية لمحرك البحث الأشهر عالميًا، صورة نبيل علي العالم في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيا.

وجاءت صورة العالم المصري وسط كلمة جوجل باللغة الإنجليزية، وأرفقت أيضا بتصميم لجهاز حاسوب.

وأكد جوجل في بيان رسمي أنه يحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد الرائد المصري في مجال حوسبة اللغة العربية، الدكتور نبيل على.

من هو الدكتور نبيل على:

ولد الدكتور نبيل علي محمد عبد العزيز،1 يناير 1938، وتوفى يوم 26 يناير 2016، كما حصل على البكالوريوس في هندسة الطيران عام 1960، ثم على الماجستير عام 1967 والدكتوراه في هندسة الطيران عام 1971.

ويعد نبيل من أوائل العرب الذين احترفوا مجال حوسبة اللغة العربية، فقد عمل من الفترة بين عام 1961و 1972 ضابطا مهندسا فى القوات الجوية المصرية فى مجالات الصيانة، ومن ثم تفرغ للعمل بمجال الكمبيوتر من عام 1972 وحتى 1977.

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وكان نبيل أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية، وشغل الراحل عدة مناصب ومستويات مختلفة فى شركات عربية وعالمية فى مجال الكمبيوتر، فى الكويت ومصر وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفى عام 1983، عمل الدكتور نبيل مديرا لمشروع صخر للكمبيوتر، فضلا عن كونه صاحب فكرة إنشائه، ثم عمل من عام 1985 وحتى عام 1999 عين نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة صخر للبحوث والتطوير.

وصمم نبيل على أكثر من 20 برنامجا تربويا وتعليميا، بالإضافة إلى تفرغه فى دراسة بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعى وتطبيقه على اللغة العربية لمؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات.

الجوائز التى حصل عليها:

-حصل نبيل محمود على جائزة الإبداع فى تقنية المعلومات من مؤسسة الفكر العربي عام 2007.

-كما حصل على جائزة الملك فيصل العالمية مع البروفيسور على حلمى أحمد موسى فى مجال المعالجة الحاسوبية للغة العربية عام 2012.

-حصد جائزة أحسن كتاب فى مجال الدراسات المستقبلية من الهيئة العام للكتاب عام 2003.

-حصد جائزة أحسن كتاب فى مجال الدراسات المستقبلية من الهيئة العام للكتاب عام 1994.