مصر | حبس موظف انتحل صفة رجل شرطة بوسط البلد

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أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس موظف لانتحاله صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول المتهم للوقوف على نشاطة الإجرامى من عدمه، كما وجهت النيابة له عدة تهم منها تهمة السرقة وتهمة انتحال صفة مهنة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل بقيادة المقدم حسام عشماوى رئيس المباحث والمعينين خدمة الطواف الأمني بشارع القصر العيني ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط مصطفى ر، 47 سنة، موظف بشركة للأمن والحراسة ومقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته طبنجة صوت عيار 9 مم تركي الصنع، طلقة صوت من ذات العيار، حال قيامه باستيقاف آدم ع ح، 28 سنة، موظف بشركة إعلانات بقصد الاستيلاء علي متعلقاته منتحلًا صفة رجل شرطة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.