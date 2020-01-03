مصر | إرسال نصف كيلو حشيش إلى المعمل الكيميائي بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرسال نصف كيلو حشيش إلى المعمل الكيميائي بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة، بإرسال نصف كيلو حشيش عثر عليه بحوزة عاطل إلى المعمل الكيميائى، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات التكميلية حول النشاط الإجرامى للمتهم فى منطقة دار السلام.

البداية تعود لتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "أحمد. م"، 27 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 500 جرام حشيش، 100 جنيه، 2 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.