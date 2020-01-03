مصر | الداخلية تستقبل وفدًا إذاعيا من 12 دولة إفريقية (صور)

استقبلت وزارة الداخلية ممثلة فى (قطاع الإعلام والعلاقات وأكاديمية الشرطة) وفدًا من الإذاعيين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حيث تفقد الإذاعيون (الوافدون من عدد 12دولة إفريقية) الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات وإستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التى يضطلع بها والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام، لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية، وإحاطة الرأى العام علمًا بجهود الوزارة فى مجالى مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.

كما تفقد الوفد الضيف التقنيات المستخدمة فى مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلًا عن إستديوهات التصوير والتسجيل الصوتى المتطورة التى تم إستحداثها بقطاع الإعلام والعلاقات، تماشيًا مع جهود تطوير منظومة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.

وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة، إطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة، فى شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التى تضم العديد من الدراسات الأمنية التى تتضمن كيفية الإستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية والفكر المتطرف.

كما قام الوفد بجولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.

