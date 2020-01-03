مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. الإفراج عن 377 سجينا وإغلاق جزئي لشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. الإفراج عن 377 سجينا وإغلاق جزئي لشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"الأمن العام" يضبط 170 قضية مخدرات



وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. إخماد حريقة شقة سكنية بالدرب الأحمر Advertisements



واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مشاركتها بالمرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطلا بحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار، وسلاح ناري، وذخائر، من دون ترخيص بالشرقية. ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطلا بحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار، وسلاح ناري، وذخائر، من دون ترخيص بالشرقية. عاجل.. الإفراج عن 377 سجينا



أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الإغلاق الجزئي لشارع الأهرام "الهرم"، وتقاطعه مع طريق المريوطية، في الاتجاهين لمدة 3 أيام، تبدأ اليوم الجمعة، وتنتهي الأحد المقبل.