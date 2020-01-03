مصر | انقلاب سيارة في ترعة المريوطية بدون إصابات

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انقلبت سيارة نقل، بترعة المريوطية، وتمكنت القوات من انتشال السيارة، وسحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

كانت انقلبت سيارة نقل على جانب طريق المريوطية، قبل كوبرى أبو صير، في الاتجاه القادم من الهرم، ما تسبب في سقوطها بالترعة.

وأفاد مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو تلفيات بالسيارة، وأن قائدها استقلها، بعد انتشالها، موضحا أنه لم يحرر محضر بالواقعة.