شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألفا و340 فرصة عمل بـ53 شركة: الرواتب تصل 8 آلاف جنيه (التفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1250 جنيها لتصل إلى 12 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال يناير 2020.

وقال «سعفان»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتى تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى «النشرة القومية للتشغيل»، لتوفير «حياة كريمة» مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

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وأشار الوزير إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: «نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم».

وقال: إن فرص العمل المتوفرة تشمل مدير إنتاج السن حتي 37 سنة، الراتب من 8 ألاف إلى 12 ألف جنيه، ومحاسبين حتي 32 سنة الراتب من 3000 إلى 5000 جنيه، وفني ميكانيكا السن من 27 إلى 35 سنة والراتب من 5000 إلى 7000 جنيه، وفني غلايات المؤهل متوسط- دبلوم صنايع السن حتي 35 سنة والراتب من 5000 إلى 8000 جنيه، ومندوبي ومشرفين مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، واخصائي جودة وفني صيانة كهرباء، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة.كما تشمل الفرص فني إنتاج ،ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، واخصائي تسويق، وفني وعامل تعبئة.