شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد.. وزكي: رسالتنا سلام ومحبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ووفدًا من قيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم الجمعة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وقال رئيس الهيئة الإنجيلية: «نؤمن بأن رسالتنا هي رسالة محبة وسلام للعالم كله، وفرحنا وتقديرنا لزيارة غبطتكم كبير».

من جانبه قال البطريرك إبراهيم إسحاق «إن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية».

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس «الإنجيلية» بعيد الميلاد