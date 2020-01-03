شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط طائرة اضطراريًا بمطار أسوان لعلاج راكب أفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لجأ قائد إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، إلى الهبوط اضطراريا في مطار أسوان، حيث كانت الرحلة قادمة من مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى نيجيريا وذلك لعلاج راكب أفريقى نيجيري الجنسية، بعد إصابته بإعياء، ثم استكملت الرحلة طريقها إلى مدينة لاغوس النيجيرية.

كانت رحلة طيران رقم 875 قادمة من مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى مدينة لاغوس النيجيرية، حيث اضطر قائدها إلى الهبوط اضطرارياً بمطار أسوان الدولى، بعد تدهور الحالة الصحية لراكب يدعى Jimoh Sanusi ، نيجيرى الجنسية ويبلغ من العمر 66 عاما تقريباً.

وتم استدعاء فريق طبى لمحاولة إسعاف الراكب إلا أن الراكب فارق الحياة بسبب توقف عضلة القلب نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية قبل وصول الفريق الطبى، وذلك بحسب الكشف المبدئى، وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة أسوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واستأنفت رحلة الطيران طريقها مرة أخرى إلى نيجيريا.