شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

الأمم المتحدة: العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى فى الخليج وندعو لضبط النفس

دعا متحدث باسم الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الزعماء إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ويقول "العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج" كما أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير فى الخليج، وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

التعليم: الاختبار النفسى للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة متطلب أساسى للتعيين

أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصا على مصلحة المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، تبدأ مرحلة الاختبار النفسى بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من ملائمة المؤهل الدراسي للرغبات الوظيفية، مؤكدة أن الاختبار النفسي هو متطلب أساسي للتعيين، ويقسم الاختبار النفسي الى عدة دفعات لاستقبال اعداد المتقدمين واستيعابهم.

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بعد موافقة تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أعرب الاتحاد الأوروبى، عن قلقه بشأن انعكاسات موافقة البرلمان التركى لنشر قوات عسكرية فى ليبيا، مشيرا إلى أن خطوات أنقرة ستزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة.

صور.. العثور على 370 عملة أثرية مدفونة بكنيسة أبو فانا بالمنيا

عثر الأثريين المشرفين علي أعمال مشروع درء الخطورة بكنيسة أبو فانا الأثرية بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، على ثلاث صرر من الكتان بها 370 عملة معدنية و ذلك اثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة، حيث أكد الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الأثار الإسلامية و القبطية و اليهودية أن هذه الصرر عثر عليها علي عمق 2 متر تقريبا وبداخلها مجموعة من العملات المعدنية بلغ عددها 370 عمله منها 341 عمله من العصر الإسلامي و 29 عمله من العصر الروماني، مشيرا الي أن المرممين المتخصصين بدأوا اعمال الصيانة والترميم اللازمة للعملات المكتشفة، والبدء فى دراستها وتوثيقها علميًا تمهيدا لنشرها وتسجيلها.

صور.. إطلالات جنيفر لوبيز فى مهرجان PS Film بتوقيع زهير مراد وريتشارد كوين

بدأت النجمة العالمية جينيفر لوبيز العام الجديد بمزيد من التألق اعتاد عليه جمهورها فى كل ظهور لها، فاستطاعت خطف الأنظار بإطلالة وردية فى افتتاح مهرجان Palm Springs film، من توقيع المصمم العالمى ريتشارد كوين، حيث ظهرت بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز البالغ من العمر 44 عاما، ومن المقرر تكريمها بجائزة Spotlight لأدائها المشهود فى Hustlers.

13.5 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 13.5 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 24.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.3% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.2%، والعرب على 7.4% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتى تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.

ميسي على رأس 5 قضايا رئيسية فى برشلونة فى 2020

تعود عجلة الحياة للدوران في الملاعب الاسبانية اليوم، الجمعة، عقب انتهاء فترة العطلة الشتوية، وذلك بإقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، حيث يستضيف بلد الوليد نظيره ليجانيس بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر في الثامنة مساء بملعب "نيوفو جوسي"، بينما يلعب اشبيلية مع أتلتيك بيلباو في العاشرة مساء بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل النادي الاندلسي.

Advertisements

القراء يردون على نائبة المنصورة: الشباب أيامك غير اليومين دول

ردود أفعال غاضبة أثارها تصريح الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، بشأن واقعة التحرش بفتاة المنصورة باحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث رفضت الدكتورة إيناس عبد الحليم، الاتهامات الموجهة لشباب المنصورة باعتيادهم التحرش بالسيدات والفتيات فى شوارع المدينة.

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أثار الكينج محمد منير قلق وخوف جماهيره عليه، الفترة الماضية خاصة بعد بيانه عن إلغاء حفله برأس السنة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، توضيح طبيعة الأزمة الصحية التى يمر بها، خاصة بعد كشف بعض المقربين منه عن تواجده الفترة الأخيرة بالمستشفى بسبب وعكته الصحية والتى يتكتم عن تفاصيلها.

"الفار" تحت تهديد السلاح فى ملاعب أفريقيا.. صور

تداول رواد موقع "تويتر" صورا تظهر استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بطريقة بدائية، خلال مباراة هواة لكرة القدم فى إحدى الدول الأفريقية، ويظهر من الصور إقامة مباراة محلية على أحد الملاعب الترابية وسط حضور عشرات المشجعين، احتكم خلالها حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "الفار" للتأكد من صحة أحد القرارات التحكيمية وذلك خلال شاشة تلفزيون صغيرة من الطراز القديم.

فى أول تعليق له بعد مقتل قاسم سليمانى.. ترامب: إيران لم تنتصر فى حرب أبدا

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن إيران لم تفز أبدا فى حرب، وذلك فى أول تعليق له على خلفية الضربة الأمريكية التى استهدفت القائد العسكرى الإيراني قاسم سليمانى.

محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية للجولة 21 فى الدورى الإنجليزى

اختار موقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول فى التشكيلة المثالية للجولة الـ21 بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه في مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد التى جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

بالأسماء.. فيلق القدس الإيرانى يعلن اغتيال 4 ضباط كانوا يرافقون قاسم سليمانى

أعلن "فيلق القدس" بالحرس الثورى الإيرانى، اليوم الجمعة، عن مقتل 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قائد الفيلق قاسم سليمانى، الذى لقى مصرعه فى القصف الأمريكى بالقرب من مطار بغداد.

المرور: غلق جزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بسبب أعمال تطوير لمدة 30 يومًا

تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة، كوبرى أكتوبر جزئيا فى الاتجاهين لمدة 30 يوما بسبب أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

فيديو مؤثر لهروب جماعى للكنغر جراء الحرائق فى الغابات الأسترالية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مؤثر لهروب جماعى لحيوان الكنغر جراء الحرائق التى تشهدها الغابات الأسترالية من فترة دون توقف

إسماعيل قاآنى.. من هو خليفة قاسم سليمانى فى قيادة فيلق القدس وإدارة حروب إيران؟

أعلن المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى، اليوم الجمعة، تعيين العميد إسماعيل قاآنى قائدًا لفيلق القدس التابع للحرس الثورى خلفاً لقاسم سليمانى، الذى قتل فجر الجمعة فى عملية أمريكية استهدفت بالصواريخ سيارة كانت تقله خارج مطار بغداد، والذى قتل معه نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبى فى العراق أبو مهدى المهندس، إضافة إلى 5 من أعضاء ميليشيات الحشد الشعبى، واثنين من الضيوف، قتلوا جميعًا فى الضربة الجوية التى استهدفت عرباتهم فى مطار بغداد.