شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لحاملى تأشيرة أوروبا وأمريكا وبريطانيا بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوربية (الشينجن) الدخول إلى المملكة العربية السعودية والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط، تأتى هذه الخطوة ضمن خطوات عديدة اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم لإنعاش السياحة بالمملكة وفق رؤية 2030 التى وضعها الامير محمد بن سلمان.

ويشترط أن يكون الزائر للمملكة استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول منطقة الشنجن، قبل دخوله إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن ذلك يأتي إكمالاً لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجامًا مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وهناك لجنة قائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب، تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة.

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وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارا عممته على شركات النقل الجوي الوطني بالسماح لحاملي تلك التأشيرات بعد التحقق منها قبل إجراءات إنهاء السفر، وأن تكون التأشيرة استخدمت مرة واحدة على الأقل وتحمل ختم الدولة المصدرة للتأشيرة ، وفى حال إتمام الخطوات المشار لها يمكن الحصول على تأشيرة السياحة عند وصول المسافر لأحد منافذ المملكة العربية السعودية.