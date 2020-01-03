شكرا لقرائتكم خبر عن العثور علي 370 عملة أثرية مخبأة في «صُرر» بمحيط كنيسة أبو فانا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر الأثريين المشرفين على أعمال مشروع درء الخطورة بكنيسة أبوفانا الأثرية بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، على ثلاث صرر من الكتان بها 370 عملة معدنية، وذلك أثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة.

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وقال الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن هذه الصرر عثر عليها على عمق 2 متر تقريباً وبداخلها مجموعة من العملات المعدنية بلغ عددها 370 عمله منها 341 عمله من العصر الإسلامي و29 عمله من العصر الروماني، مشيراً إلى أن المرممين المتخصصين، قاموا بالبدء في أعمال الصيانة والترميم اللازمة للعملات المكتشفة، ودراستها وتوثيقها علميًا تمهيداً لنشرها وتسجيل مايسترو التسجيل منها.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتخصيص بعثة أثرية من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للقيام بأعمال الحفائر الأثرية حول موقع الكنيسة للكشف عن المدخل الرئيس للكنيسة وباقي المنشآت المحيطة بها تمهيداً للكشف عما تحويه المنطقة من أسرار.

ويرجع تاريخ تل دير أبوفانا إلى القرن الرابع الميلادي وهو يقع في مدينة ملوي ويُعرف أيضًا باسم «دير الصليب» بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته التي ترجع للقرن السادس الميلادي، وهو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحَب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس ابو فانا في القرن الرابع الميلادي.