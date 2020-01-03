شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشيد بحملة «المرشدين البيئيين» لتنظيف محمية رأس محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بقيام نقيب المرشدين السياحيين البيئيين وأعضاء النقابة بحملة نظافة تطوعيه بمحمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ مع بداية العام الجديد، لحماية الحياة البرية وثروات مصر الطبيعية، وذلك بمشاركة المجتمع المحلى والشباب وممثلين عن العاملين في القطاع السياحى.

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هدفت الحملة إلى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات وخاصة محمية رأس محمد، بالإضافة إلى رفع الوعى بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في حماية الموارد الطبيعية للإستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال القادمة، علاوة على إبراز دور القطاع السياحى والمجتمع المحلى والشباب في برامج صون وحماية البيئة وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها.

تضمنت الحملة جمع المخلفات التي جرفتها الرياح إلى مدخل محمية رأس محمد، حيث أسفرت الحملة عن إزالة كمية كبيرة من المخلفات التي تنوعت بين البلاستكية والزجاجية والمعدنية والخشبية، وقد تم نقلها إلى المدفن الصحى بالمدينة للتخلص منها بصورة آمنة، كما تم التأكيد على مفاهيم السياحة البيئية والمحميات في التمتع بثروات الطبيعة دون الإضرار بها بإتلافها أو إلقاء المخلفات بها لحمايتها للأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها الكامل للجهود المجتمعية لحماية الحياة البرية والبيئة في إطار استراتيجية الوزارة لإشراك المجتمع بكافة فئاته في برامج حماية البيئة ومنها قيام الوزارة بتنفيذ برامج تدربيية للمرشدين السياحيين البيئيين لتفعيل مفاهيم السياحة البيئية المستدامة من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعارف البيئية اللازمة.

إزالة كمية كبيرة من المخلفات تم نقلها إلى المدفن الصحى