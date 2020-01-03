شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» ترصد 20 مليون جنيه لتطوير شارعي شهاب والبطل أحمد عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة في تنفيذ مخطط تطوير شارعى شهاب والبطل احمد عبدالعزيز بمنطقة المهندسين، استجابة لمطالب المواطنين، بعد وصول طبقة الرصف وأرصفة المشاه وأعمدة الانارة إلى حالة غير جيدة، نظراً لأعمال الحفر المتعددة، التي تمت بتلك الشوارع لمواجهة الحالات الطارئة لمشكلات المرافق.

وقامت المحافظة برصد 20 مليون جنيه، لتنفيذ مخطط التطوير الشامل للشارعين، الذي يشمل إعادة الرصف، وتطوير الأرصفة للمشاه، بلون موحد، وتطوير الجزيرة الوسطى للشارعين، ودعمها بالمسطحات الخضراء، وأعمدة الإنارة، حيث من المقرر أن تنتهى تلك الأعمال خلال الشهر الجارى.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن معظم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة بحاجة إلى التطوير الشامل، في ضوء مرور فترات زمنية كبيرة، على آخر تطوير لها، ومنها شارعى البطل أحمد عبدالعزيز وشهاب، حيث لم يتم التطوير بهما منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، تخللتها أعمال حفر لمواجهة الحالات الطارئة للمرافق، مما أدى إلى سوء حالتها، لافتا إلى أن الأعمال تاتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية.