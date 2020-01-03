شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.
وأضاف «الغندور» في بيان له أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكمة علي الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.
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