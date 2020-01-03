شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس منوف: رفع الإشغالات وإعادة رصف الطرق بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب رئيس مجلس مدينة منوف، محمد الزرقاني، إن هناك خطة لرفع كافة الإشغالات بكافة شوارع مدينة منوف وخاصة الشوارع الرئيسية من أجل تسهيل حركة المرور، مشيرا إلى أن الاشغالات باتت آفة تعوق حركة سير السيارات والمواطنين، لافتا إلى أن هناك تعاون بين كافة الموظفين والعاملين في إدارة المجلس، حيث يبذلون قصارى جهدهم لإعادة المدينة إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأضاف أن طريق «منوف- برهيم»، سيكون طريقا نموذجا بعد تجديد غالبية المرافق سواء من الكهرباء أو تركيب كابينات التليفونات، فضلا عن رصف إعادة رصف الطرق بعد أعمال حفر الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هناك توجيهات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، لخدمة المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، وفتح المكاتب لاستقبال الشكاوي والعمل على حلها.