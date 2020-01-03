شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي» تمنح جائزة الفنون والآداب لجهاد محمد مدرسة العمارة بـ«الفنون الجميلة بالأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الدكتورة جهاد محمد، مدرس العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة، على جائزة الفنون والآداب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك عن مجمل تصميمات الميادين، بمحافظة الأقصر، كأحد أهم الميادين التاريخية، وذلك في مسابقة أكاديمية البحث العلمي.

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يذكر أن الدكتورة جهاد، قامت بهذه التصميمات من خلال دراستها لرسالة الدكتوراة التي أنتهت عام 2017 تحت عنوان «دور مصمم العمارة الداخلية في تأصيل الهوية الحضارية في ميادين ميادين المدن التاريخية».

واستطاعت من خلال دراستها معرفة الأساليب والروئ التصميمية المختلفة للعديد من الميادين لأهم العواصم التاريخية العالمية منها «لندن- روما- باريس مدريد- موسكو» ومن المدن العربية «القاهرة، دمشق، الجزائر». وربطت الدراسة واقع الأقصر الحضاري، وهوية الأقصر البصرية، والتاريخية، كذلك جغرافية الأقصر، من حيث المناخ، ومن خلال معايشتها ومعاصرتها للحياة بالأقصر.

الدكتورة جهاد محمد، حصدت العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى بينالي بورسعيد 2007،والجائزة الثالثة بينالي بورسعيد 2005، والجائزة الثالثة صالون الشباب 2005، ومثلت مصر في العديد من الفعاليات الدولية داخل مصر وخارجها مثل «إيطاليا، أسبانيا، المغرب، تونس، سوريا، امريكا».