شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في مزرعة دواجن خالية بالشرقية دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الجمعة، حريق نشب بأحدي مزارع الدواجن بناحية قرية المناجاة بمركز الحسينية، دون وقوع إصابات أو خسائر، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بنشوب حريق بأحدي مزارع الدواجن بدائرة مركز الحسينية.

أنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين أن المزرعة مقامة على مساحة 6 قراريط وخالية من الدواجن فيما إلتهمت النيران سقف المزرعة بالكامل. تم تحرير محضر بالواقعة، وإنتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.