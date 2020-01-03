شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: توزيع 79176 تابليت على 32 إدارة تعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حرصه على تسليم جميع طلبة الصف الأول الثانوي بالقاهرة لأجهزة التابلت في وقت واحد فور استلامه من وزارة التربية والتعليم حيث تم تفعيله بأقصى سرعة من قبل فريق التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية حيث عملوا في منظومة متوازية كخلية نحل لصالح الطلبة والطالبات.

وأشار عطية إلى أنه تم توزيع عدد 79176 جهاز علي الإدارات التعليمية ال 32 علي مستوي القاهرة والتي تم تفعيلها جميعا وتسليمها للطلبة والطالبات بالصف الأول الثانوى

كما أكد علاء حسين مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي تشغيل أجهزة التابلت ودخولها علي المنظومة التعليمية الجديدة، وتوزيعه علي الطلبة مع توقيع ولي الأمر علي إيصال استلام التابلت وملحقاته :( الجراب_ القلم _ الشاحن ).

وتابع مدير المديرية تسليم الأجهزة من خلال غرفة العمليات المركزية والتي ترتبط إلكترونيا بالإدارات التعليمية، ونموذج للتوثيق إدارة الوايلي التعليمية، مدرسة سارة تقي الله، بحضور مجدي الجيار مدير عام الإدارة، و علاء حسين مدير إدارة التطوير التكنولوجي وفريق التطوير التكنولوجي بالإدارة كما تم تلقي جميع استفسارات الطلبة وأولياء الأمور والرد عليها واستيعاب وتذليل كافة الأمور.

وكانت قد بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تسليم التابلت لإداراتها التعليمية التابعة لها ،حيث تم تسليم عدد ( 60680) تابلت للادارات ومنها الي المدارس التابعة لها، مع الأخذ فى الاعتبار ان طلاب الصف الاول الثانوى سيؤدى الامتحانات ورقيا؛ فيما يخضع طلاب الصف الثانى لأداء الامتحانات الكترونيا ؛ والتي ستبدأ الامتحانات فى 11يناير 2020.

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يأتي ذلك استكمالا لمنظومة تطوير التعليم الذى أطلقها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على النظام التعليمى والذى بدأ تنفيذه فى العام الدراسى 2018 /2019 بهدف تطوير التعليم لتتلاءم معها متطلبات العصر .

وتسلم طلاب بالصف الأول الثانوي اليوم الخميس، أجهزة التابلت، وأكد علاء حسين مدير عام إدارة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الفصول فى المدارس الثانوى مجهزة بشبكة الانترنت والشبكة تعمل بكفاءة وتم التنبيه على الطالبات بالدخول على منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى، موضحا أهمية التعامل والتواصل على بنك المعرفة لكى يستفيد الطالب بما يحتويه البنك من معلومات ومواد علمية تفيد الطالب، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تسليم التابلت لجميع المدارس الثانوى الحكومية والخاصة بالمحافظة وجار الانتهاء من "الأكتفه" وتسليم الطلبة الذين قاموا بسداد مبلغ التأمين بمكاتب البريد وسيتم الانتهاء قبل بدء الامتحانات الصف الثانى الثانوى حتى يتم التفرغ للامتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوى، ويتم متابعة تسليمها للطلاب بعد سداد مبلغ التأمين، موضحا أن كل طالب الصف الثانى الثانوى يسدد مبلغ 100 كتأمين

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية.