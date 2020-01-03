شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى فى الخليج وندعو لضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا متحدث باسم الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الزعماء إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ويقول "العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج" كما أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير فى الخليج، وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتى طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبى العراقى.