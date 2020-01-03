الخطوط الجوية الأردنية تعلق رحلاتها إلى مطار بغداد بسبب الوضع الأمنى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية جميع الرحلات الجوية إلى مطار بغداد بسبب الوضع الأمنى فى العاصمة العراقية بغداد بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، واستيقظ العالم، اليوم الجمعة، على خبر ينذر بأحداث خطيرة تهدد منطقة الشرق الأوسط، حيث نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عملية عسكرية قرب مطار بغداد استهدفت خلالها سيارة القيادى البارز فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى قائد فيلق القدس، الذى اغتيل فى قصف جوى أمريكى قرب المطار العراقى.

اغتيال قاسم سليمانى، ينذر بردة فعل إيرانية عنيفة خاصة بعد التصريحات السريعة الصادرة عن المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى، الذى أكد أن انتقامًا عنيفًا ينتظر المجرمين الذين قتلوا قائد فيلق القدس.

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واغتيل سليمانى، البالغ من العمر 63 عامًا، فى ضربة أمريكية، استهدفته فى ساعة مبكرة من يوم الجمعة قرب مطار بغداد الدولى، وأكد الحرس الثورى مقتل سليمانى، إضافة إلى نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبى فى العراق أبو مهدى المهندس.

ومن جهتها، قالت ميليشيات الحشد الشعبى إن 5 من أعضائها واثنين من الضيوف قتلوا فى الضربة التى استهدفت عرباتهم فى مطار بغداد.