شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل بعد محاولته طعن عدة أشخاص قرب باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة النارعلى رجل قرب باريس بعد محاولته طعن عدة أشخاص، ونقل التلفزيون الفرنسي عن بيان الشرطة أنها أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلغويف في العاصمة باريس، بعدما حاول طعن عدة أشخاص في حديقة عامة.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، وأشارت الشرطة الفرنسية إلى أن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة.

وبعثت الشرطة الفرنسية فريق الكشف عن المتفجرات، خوفا من المهاجم كان يحمل متفجرات بحوزته أو أخفاها في مكان قريب، وأوضحت تقارير أن وزير الداخلية الفرنسي، لورين نونيز وجه إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابساته.