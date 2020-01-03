شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتى تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.

قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، الجمعة، إن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين ابنائها التواقين الى السلام والاستقرار.

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