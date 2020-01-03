شكرا لقرائتكم خبر عن القراء يردون على نائبة المنصورة: الشباب أيامك غير اليومين دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود أفعال غاضبة أثارها تصريح الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، بشأن واقعة التحرش بفتاة المنصورة باحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث رفضت الدكتورة إيناس عبد الحليم، الاتهامات الموجهة لشباب المنصورة باعتيادهم التحرش بالسيدات والفتيات فى شوارع المدينة.

وقالت،"شباب المنصورة راق ولا يمكن أن يصدر منه مثل هذه البذاءات"، لافتة إلى أن مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يُظهر التفاف عدد من الشباب حول فتاة ليلة احتفالات رأس السنة الميلادية، لم يُوضح بداية الواقعة وكيفية وأسباب تجمع هؤلاء الشباب حول تلك الفتاة.

وجاءت ردود أفعال متابعى صفحة ”الخليج 365” على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" غاضبة وساخرة من تصريحات نائبة المنصورة، وقال محى الدين السعيد "حضرتها عايشة في الماضي مش حاسة بالواقع الصعب ال بنعيشه الأيام ديه"، فيما علق محمد عواض قائلا "يادي النيله كل يوم تحرش جديد ومختلف .. عاش الصعيد .. بقالي 25 سنه عايش والله مسمعت أن فيه ولد اتحرش ببنت او قل ادبو ع وحده فالشارع .. او بنت خارجه من بيتها متبرجه".





ورفضت رنا خطاب تصريحات النائبة قائلة "لا عملوا ورجالة بشنبات كانوا واقفين يصوروا ويتحرشوا بيها ومحدش حاول ينقذها"، وسخرت عائشة أحمد "كله تمام وكله متربي احسن تربيه .. وبيصلي وبيصوم"، وقالت منى صادق "لا يا اختى بيعملوا عشان محدش بيتحاسب ولا هما بقوا متربيين الا من رحم ربى"، وعلقت فاطمة "مش مكسوفه وانتى بتغمضى عنيكى عن حق واحده ست زيك".

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وعلق القارئ أحمد صلاح، ساخرا، "الحاجة طيبة قوي وعلى نياتها وشكلها ماطلعتشي من بيتها من ايام الحملة الفرنسية"، وقال سعد "احب ابشرك يا حجه كل شباب مصر من بقوا نفس الأشكال دي".





وعلق مجدى عبده "فعلا دول مش شبابنا دول مستوردين"، وعلقت غادة محمد خارج السرب قائلة "بصراحه البنت غلط نازله في وقت متاخر ولابسه كده كانت عايزه ايه يطبطبوا عليها"، وقالت بسمة كمال "في حاجه غلط في حلقه مفقوده استحاله التجمع دا كله للشباب عليها"، وعلقت وفاء رشاد "سياده النائبه المحترمه، الشباب ايامك غير شباب اليومين دول".





ورفضت فادية ياسين تصريحات النائبة، قائلة "هما عملوا كده بس محتاجين توعيه وتوجيه بلاش نحط راسنا في الرمل او نخاف على الكرسى"، وعلق أنور حماد قائلا "هو انتي أصلا حضرتك موجوده معانا في المنصوره من يوم الناس ما انتخبوا حضرتك الناس ما تعرفش عنك حاجه .. وبعدين حضرتك دا صوت وصوره"، وعلقت سماح عبد الحميد قائلة "صحيح هى شكلها مقصودة علشان يعملو فيديو كدة للشباب ويشوهو الصورة والله اعلم"، وقال ماهر حسانين "انا من المنصورة وبقولك عملو يا حاجه وكويس ان الفيديو مش واضح".



















