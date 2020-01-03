بسبب خلافات.. فتاة تستعين بعنصرين إجراميين لاختطاف عامل للانتقام منه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لمحاولتهم خطف أحد الأشخاص لخلافات بينهم.

أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص.

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وباستبيان الأمر أمكن ضبط (عنصريين إجراميين لهما معلومات مسجلة، وإحدى الفتيات) وبصحبتهم (عامل، ومطلوب التنفيذ عليه في 11 قضية "تبديد، ضرب" بالحبس سنتين و3 أشهر وبسؤاله اتهمهم بالشروع في اختطافه.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال الأخير، أيدوها وقررت الفتاة بوجود خلافات بينها وبين المجني عليه، فخططت لخطفه انتقاماً منه، وفي سبيل ذلك قامت بالاستعانة بالمتهمان لتنفيذ مخططها، وقامت باستدراجه للتقابل بمحل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهما، وعقب وصوله قاموا بمحاولة خطف المجني عليه إلا أنه استغاث بالقوات وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهمة أيدها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.