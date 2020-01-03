مباحث مصر الجديدة تضبط عصابة تخصصت في سرقة المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة محتويات المطاعم بمنطقة مصر الجديدة.

أثناء مرور المقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، والرواد أحمد الطويل ومحمد حجازي ومصطفى قاسم وأحمد التهامي، ضباط مباحث القسم، بشارع ابراهيم اللقاني دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلاً من عبد السلام عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 14992 لسنة 2015م مصر الجديدة سرقة متنوعة، كمال عاطل دائرة القسم وبحوزتهما المضبوطات التالية مقص حديدي، عدد 10 قطع أدوات منزلية أواني طعام مجهولي المصدر.

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وبمناقشتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مطعم كائن 45 شارع رمسيس دائرة القسم ملك وائل بأسلوب التسلق باستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13869 لسنة 2019م جنح القسم.

وبتطوير مناقشتهما أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحال التجارية بأسلوبي "التسلق كسر القفل باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهما واعترفا بارتكابهما عدد 2 حادث سرقة على النحو التالي سرقة مبلغ مالي 1000 جنيه، عدد 2 كرتونه سجائر، 2 ماكينة خاصة بشحن الرصيد من داخل كشك ملك محمد بالمعاش، سرقة مجموعة من الأدوات المنزلية أواني من داخل دار أيتام بلاغ احمد وباستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد هاني الأعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.