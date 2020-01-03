بـ"مسدس صوت" سقوط موظف انتحل صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، القبض على شخص انتحل صفة رجل شرطة واستولى على أموال المواطنين بدائرة القسم.

أثناء مرور الرواد إسلام عز ومحمود وهدان ومحمد عصام ومروان عثمان وأحمد علاء، ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل بشارع قصر العيني دائرة القسم تمكنوا من ضبط "مصطفى" موظف بشركة للأمن والحراسة وبحوزته المضبوطات التالية طبنجة صوت عيار 9مم تركي الصنع، طلقة صوت من ذات العيار حال قيامه باستيقاف "آدم" موظف بقصد الاستيلاء على متعلقاته منتحلاً صفة رجال شرطة.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد حسام حنفي، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة وبسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقته.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعقيد شريف فتحي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.