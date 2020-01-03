على مدار 4 أيام.. مكتب المكافحة يلاحق تجار المخدرات بمحيط الأكشاك والكافيتريات(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" حملاته المكثفة بمحيط الأكشاك والكافيتريات على مستوى الجمهورية لضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.

وعلى مدار 4 أيام أسفرت جهود شنها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال حملات عدة عن ضبط 40 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، بلغ عدد المتهمين فيها 49 متهماً.

وعُثر بحوزة المتهمين على 20 كيلو حشيش، و3 كيلو هيروين، و7 كيلو من مخدر الآيس، و50 ألف قرص مخدر، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهمين قدرها "14,320 ألف جنيه، 214,000 ألف عملات أجنبية أخرى، 48 هاتف محمول، 9 سيارات، 5 دراجات نارية، 7 قطع سلاح أبيض، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار"، وتم تنفيذ "6 حكم جنحة، 2 حكم جناية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.