الحفر انتهى بسردابين.. ضبط 8 أشخاص ينقبون عن الآثار بأحد المساكن في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 8 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر بأحد المساكن بقصد التنقيب عن الآثار بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام موظف - مُقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، تم استهدافه وضبطه وبرفقته 7 أشخاص، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

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وبالفحص تبين وجود حفر مستطيل الشكل ينتهي بسردابين، وغرفة مربعة الشكل، وممر يتجه لأسفل بعمق 6 أمتار ذي أرضية من الحجر الجيري.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بالاشتراك مع مالك المنزل بقصد البحث عن الآثار.

أسفرت معاينة الحفر بمعرفة لجنة من مفتشي آثار المنشأة عن وجود شواهد أثرية أسفل الحفر، وأفادت بأن الحفر بقصد البحث عن الآثار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.