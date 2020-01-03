أمانة مدير ودهاء أجانب.. كواليس كشف مخطط عصابة "الفيزا" للنصب على الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الاجهزة الأمنية في ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان واستغلالها في عمليات شراء وحجوزات فنادق وهمية.

تبلغ للأجهزة الأمنية من مدير فندق بالجيزة بقيام اثنين من نزلاء الفندق (يحملان جنسية دولة أجنبية) بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما في ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت ائتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما في إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل حصول مدير الفندق على نسبة مالية.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم النصب المالي بمختلف الدول بالاشتراك مع سيدة داخل البلاد.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية- كارت ائتماني "مزور"- مبلغ مالي- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب").

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً دولياً تخصص في النصب المالي من خلال التحصل على بيانات البطاقات الائتمانية من بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج واستخدامها في إجراء عمليات شراء وحجوزات وهمية بمختلف الدول بالاشتراك مع آخرين بتلك الدول.

أضاف المتهمان بتعرفهما على المتهمة الثالثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضطلع بربطهم بالأماكن والأشخاص الذي يمكن من خلالهم المساعدة في تنفيذ أسلوبهم الإجرامي على النحو المشار إليه، مقابل الحصول على نسبة مالية.