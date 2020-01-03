بـ "أفيون وبانجو وسلاح".. الأمن العام يضبط تاجر مخدرات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام عاطين، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لاستخدامها في نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم والقبض عليه وبحوزته (120 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 250 جرام من مخدر الأفيون، بندقية خرطوش، 3 طلقات لذات العيار، مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.