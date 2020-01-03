لتركيب البواكي المعدنية.. تحويلات مرورية بكوبري 6 أكتوبر وشارع التسعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة بسبب إجراء بعض الأعمال بكوبري 6 أكتوبر، وشارع التسعين؛ لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبري 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 3/1/2020 لمدة 30 يومًا ليلًا فقط من الساعة 12،05 وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلًا ونهارًا.

وفى إطار تنفيذ مشروع استكمال أعمال التحويلات المرورية لتركيب البواكي المعدنية الخاصة بكوبري مشاة (مُجمع البنوك) بشارع التسعين الجنوبي ستتم الأعمال على مرحلتين، وذلك على النحو التالي: الأولى: كوبري مشاة مُجمع البنوك بالاتجاه القادم من كوبرى التسعين تجاه ميدان عبدالمنعم رياض مع تحويل حركة المرور يمينًا شارع 56 فيسارًا شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه شارع التسعين الجنوبي مرة أخرى، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوم الجمعة الموافق 3/1/2020 في مدة زمنية (5) ساعات ليلًا فقط بداية من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، على أن يتم رفع المعدات وفتح الطريق أمام حركة المرور في تمام الساعة 6 صباحًا.

الثانية: كوبري مشاة مُجمع البنوك بالاتجاه القادم من ميدان عبد المنعم رياض تجاه كوبري التسعين مع تحويل حركة المرور يمينًا بطريق الخدمة والخروج تجاه شارع التسعين الجنوبي مرة أخرى، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوم السبت الموافق 4/1/2020 في مدة زمنية (5) ساعات ليلًا فقط بداية من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، على أن يتم رفع المعدات وفتح الطريق أمام حركة المرور في تمام الساعة 6 صباحًا.