بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ووفدًا من قيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم الجمعة؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نؤمن بأن رسالتنا هي رسالة محبة وسلام للعالم كله، وفرحنا وتقديرنا لزيارة غبطتكم كبير".

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من جانبه، قال البطريرك إبراهيم إسحاق "إن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".

ومن المقرر أن يترأس الدكتور القس إندريه زكي احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة، بعد غد الأحد، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين نواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الإثنين المقبل، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء.