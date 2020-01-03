نائبة: مصر لديها القدرة لمواجهة أطماع أردوغان في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية لديها كامل الشرعية الدولية لمواجهة خطوات الحكومة التركية لدعم الإرهاب في ليبيا، لما يمثله ذلك من تأثير على الأمن القومي المصري والعربي.

وانتقدت "عجمي" في بيان اليوم، ما وصفته بـ"تقصير المؤسسات الدولية ومجلس الأمن" في مواجهة أطماع أردوغان في المنطقة، مؤكدة أن مصر سوف تبادر بحماية أمنها القومي.

وأضافت: "مصر بدأت بالفعل في إجراءات لمواجهة المشروع التركي الرامي إلى إشعال الحرائق في المنطقة بأسرها، ولديها القدرة الكاملة لتنفيذ ذلك".

كان مجلس الأمن القومي اجتمع أمس الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

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وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

كان البرلمان التركي وافق على مشروع قانون لأردوغان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت مصر أمس، موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

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