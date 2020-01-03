وزير الإسكان يتابع تنفيذ محور الفريق إبراهيم العرابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع محافظ القاهرة خالد عبدالعال، ومحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظتين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابي "ترعة الطوارئ سابقاً".

وأوضح وزير الإسكان -في بيان اليوم- أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للأعمال بالمحور، والأعمال الصناعية عليه، حيث بلغت نسباً متقدمة، كما تم التوجيه بتكليف استشاري بدراسة أفضل السبل لاستغلال الأراضي الشاغرة والمكتسبة على جانبي المحور ووضع الإطار التخطيطي لاستخداماتها المُقترحة، لتعظيم الاستفادة من المشروع، وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية.

وقال "الجزار"، إن ما تشهده الدولة المصرية حالياً من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات يعد أحلاماً تتحقق على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابي، والذي سيساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.

وأضاف الوزير، أن طول المحور بالأعمال الصناعية عليه يبلغ 13.5 كم، وبعرض ٥٠ متراً في اتجاهين، يوجد بكل اتجاه (طريق رئيسي به 3 حارات مرورية بعرض 10.8م + طريق خدمة به 2 حارة مرورية، وطبان أسفلتي بعرض 8.9 م + 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م)، كما يضم المحور 9 أعمال صناعية (تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع ترعتي الطوارئ - تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي / القاهرة).